Princis Harijs atklāj, vai ar Meganu plāno palikt ASV uz visiem laikiem

Runājot trešdien pasākumā "The New York Times Dealbook Summit", Harijs sacīja: "Es domāju, ka, atrodoties šajā burbulī, rodas sajūta, ka nav izejas. Kas notika ar manu mammu. Un tas, ka es biju bērns un jutos bezpalīdzīgs, rada iekšēju nemieru. Es jutos bezpalīdzīgs. Viena no manām lielākajām vājībām ir sajūta, ka esmu bezpalīdzīgs."