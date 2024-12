Atrasts miris bijušais rokgrupas "My Chemical Romance" bundzinieks Bobs Braiers, viņu pēdējoreiz dzīvu redzēja pirms mēneša

“Es pametu ļoti labu darbu turnejā, kurā strādāju kā tūres menedžeris un skaņotājs. Es atteicos no šī darba, lai pievienotos grupai, kas bija netīra, ar s***īgu aparatūru, sašķaidītu, dūmojošu un nāvējošu busiņu, un kurai nebija naudas. Un viņi arī slikti oda,” Braiers 2016. gadā stāstīja žurnālam “Alternative Press”. “Es biju tik priecīgs par piedāvājumu. Ilgi pirms tam, kad ierakstījām dziesmu “Welcome to the Black Parade”, es zināju, ka [MCR] ir īpaša grupa, un es vēlējos būt tās daļa. Es gribēju palīdzēt attīstīt grupu un uzstāties ar viņiem katru vakaru.” “Man šķiet, ka mana pēdējā lielā atmiņa ir spēlēšana tūres noslēguma koncertā [pilnībā izpārdotā šovā] MSG [Ņujorkas slavenā arēna “Madison Square Garden” — red.]. Nekad nebūtu domājis, ka kaut kas tāds varētu notikt ar mani, un joprojām nespēju tam noticēt.”