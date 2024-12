Augustā ar īpašu jubilejas programmu Siguldā muzicēs elegantās melanholijas meistari "Hurts"

2010. gada augustā klajā nāca Mančestras apvienības debijas albums “Happiness”. Drīz vien tas ietraucās daudzu Eiropas valstu hitparāžu galvgalī, padarot grupu par vienu no tā gada vissekmīgākajām. Albuma galvenie singli "Stay", "Wonderful Life", "Better Than Love", "Illuminated" joprojām saglabā savu aktualitāti un dzirdami radio rotācijā.