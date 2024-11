Elīna Didrihsone pārliecināta, ka viņa Latvijā spētu sarīkot daudz veiksmīgākas modes skates nekā citi

Atbildot uz Katrīnes jautājumu, kāpēc Elīna nekad pati nav organizējusi modes skati, uzņēmēja stāsta: “Es īstenībā pagājušajā gadā biju uz vienu skati, un es biju pārsteigta, cik tā bija slikta. Varbūt es nenotrāpīju uz īsto, bet tajā brīdī man likās – bāc, es varētu uztaisīt krietni labāku! Nu tā, ka 100 punkti! Bet vairāk ar tādu skatu, ka cilvēks pēc tam var to visu uzvilkt. Uz doto brīdi saprotu, ka man tam vajadzīga vesela komanda, lai to darītu. Bet līdz 30 gadiem es to izdarīšu!”