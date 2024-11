FOTO: noskaidroti 20 "Supernovas" pusfinālisti, kas cīnīsies par iespēju startēt Eirovīzijā - viņu vidū arī labi pazīstamas sejas

Markus Riva ar dziesmu “Bigger Than This” (mūzika – Markus Riva un Roman Nepomiashchyi, vārdi – Markus Riva). Daudzpusīgs mākslinieks, dziedātājs, dziesmu autors, producents, dīdžejs, aktieris un raidījumu vadītājs. Viņš ir izdevis popa un elektroniskās deju mūzikas albumus un singlus vairākās valodās. Mūziķa hiti, piemēram, “Take Me Down” un “Kamēr vien mēs esam”, ir guvuši popularitāti Latvijā un ārpus tās. 2024. gadā sadarbībā ar “Warner Music Poland” Markus Riva izdeva albumu “Bigger Than This”. Markus vairākkārt piedalījies dziesmu konkursā “Supernova”, 2015. un 2019. gadā iegūstot otro vietu.