Reiz miljonāru sarakstos vīdējušais pašmāju uzņēmējs Sols Bukingolts pārcēlies uz dzīvi Itālijā

Vaicāts, ar ko nodarbojas Itālijā, 62 gadus vecais Sols Bukingolts atklāj, ka vada un darbojas privātā komerciālo konsultāciju uzņēmumā. “Esmu nodarbināts un pateicos Dievam, ka tā ir. Jūtos vēl jauns un enerģijas pilns. Latviešu valodu neesmu aizmirsis, neraugoties uz to, ka jau gana ilgi dzīvoju citā valstī. Vismaz trīs četras reizes nedēļā runāju latviski, arī esot Itālijā, jo regulāri sazinos ar cilvēkiem šeit kā privāti, tā biznesa lietās. Arī itāļu valodu esmu iemācījies diezgan labā līmenī. Šai ziņā esmu dzīvs piemērs tam, ka valoda ir apgūstama jebkurā vecumā, un krievvalodīgie Latvijā, kas negrib mācīties un runāt latviski, demonstrē nepareizu un neakceptējamu pozu. Zemē, kurā esi izvēlējies dzīvot, ir jārunā tās valodā! Tikai tā veidojas piederība. Ja vēlies būt piederīgs, būt daļa no kultūras, mūzikas, mākslas, kaut pa zemi staigāt, tad tev ir jāzina valoda! Latvija ir bijusi un būs multinacionāla valsts, tas ir jāpieņem. Jāpaņem labākais no katras kultūras un jāceļ valsts kopīgi,” uzskata uzņēmējs.