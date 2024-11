Lai tikai pasēs pietiek vietas - latviešu pāris apņēmies apceļot visu Āfriku

Mauritānija ir musulmaņu valsts, arābiskāka un konservatīvāka. Te taksometrā vīrietis un sieviete nedrīkst sēdēt blakus, ja nav pāris. Tūristu šeit būtībā nav, līdz ar to šis bizness ir neattīstīts. “Gribētos tomēr gulēt nesalauztā gultā, veļa varētu būt izmazgāta nevis reizi gadā, bet pusgadā,” smej Laine. “Angliski to sauc – very basic,” piebilst Arturs. “Ja ir pretodu tīkls pār gultu un vēl logam, tas jau ir solis uz priekšu.” Viņi pārlaida nakti pie Abdula, kurš par desmit dolāriem naktī izīrēja tieši tādu istabu, kā raksturo Laine, turklāt bez kondicionētāja vai ventilatora, taču ar lērumu odu. Pirms brauciena abi bija satraukušies par malāriju, kā atklājās, vairāk nekā vietējie. Kaboverdē odu atbaidītāju neizdevās nopirkt, Mauritānijā nopirktais, šķiet, dzēlējus drīzāk pievilināja.