Kas notiek Dženiferas Lopesas mīlas dzīvē pēc šķiršanās no Bena Afleka?

Pagājušajā mēnesī oktobrī Lopesa atklāja savas sajūtas pēc šķiršanās, intervijā "Interview Magazine" to raksturojot kā "skumju un biedējošu pieredzi": "Tas nenozīmē, ka tas mani gandrīz nepazudināja. Tas gandrīz izdarīja to. Bet tagad, esot otrā pusē, es domāju: "Dievs, tas bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Paldies, Dievs. Man žēl, ka man tik ilgi tas bija jāiemācās. Man žēl, ka to nācās darīt tik daudzas reizes. Man to vajadzēja saprast divas vai trīs reizes iepriekš. Es to saprotu. Tev bija man ļoti stipri jātrāpa ar āmuru. Tu uzmeti man visu māju. To nevajag darīt vēlreiz.""