FOTO: Rīgā uzstājas baltkrievu postpanka sensācija "Molchat Doma"

"Molchat Doma" mūzika vienmēr izstaro brutālisma estētiku, un tas raksturo arī jaunā albuma materiālu. Tas ir auksts, pelēks un industriāls, tomēr to caurstrāvo sirds siltums. Pēc grupas popularitātes izrāviena 2020. gadā trio piedzīvoja plašu pieredžu spektru, sākot no piespiedu pārcelšanās no dzimtajām mājām līdz izpārdotiem koncertiem visā pasaulē. Četru gadu laikā mūziķu dzīvēs notikušas daudzas pārmaiņas, kas ietekmējušas arī viņu mūziku un ievērojami to transformējušas. "Viss albums ir prizma, kurā mēģinājām atspoguļot to, kas ar mums ir noticis," dalījās "Molchat Doma" dalībnieki, runājot par jauno albumu.