Samanta Tīna par dzīvi pēc "Eirovīzijas" neveiksmes: tas bija smags trieciens, no kura es guvu vērtīgas atklāsmes

Atskatoties uz savu “Eirovīzijas” pieredzi, Samanta atzina, ka ilgi šaustījusi sevi par to, ka nodziedājusi slikti, un tikai ar laiku spējusi mācīties no šīs pieredzes. “Es pārdzīvoju – kāpēc tajās trīs minūtēs nodziedāju slikti, bet ilgtermiņā es no šīs negatīvās pieredzes guvu daudz lielu atklāsmju. Nomierinoties, tu saproti, kāpēc tā notika un kā vajadzēja rīkoties citādāk."