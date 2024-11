Mūzikas moguls Saimons Kauels atklāj, ka strīda karstumā gandrīz iesitis kādam populāras puišu grupas dziedātājam

"Mēs dzīvojām bailēs no Luisa.” Viņš teica: "Tu esi izslēgts. Es tevi izmetīšu no grupas. Es tev nopirkšu biļeti uz mājām. Tikai četri cilvēki ietilpst taksī, ne pieci." [..] Mēs noteikti baidījāmies no viņa. Viņš bija ļoti spēcīgs cilvēks – tikai desmitā daļa no tā, cik spēcīgs viņš ir tagad –, bet viņš bija labākais menedžeris mums pasaulē."