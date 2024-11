Decembrī Dzintaru koncertzāli pieskandinās Ziemassvētku festivāls

ganavya savā daiļradē pārliecinoši apvieno dažādas muzikālās tradīcijas, no klasiskās indiešu mūzikas līdz džeza improvizācijai un eksperimentālajai mūzikai. Viņas balss ir kā instruments, kas izceļas ar plašu izteiksmību, pārvaldot gan meditatīvas, niansētas skaņu ainavas, gan dvēseliski spēcīgus dziedājumus. Viens no ganavya jaunākajiem darbiem ir 2022. gada "Grammy" balvu “Labākais džeza albums” ieguvušais "Songwrights Apothecary Lab" (2021), kur viņa piedalījās kā solo vokāliste kopā ar "Esperanza Spelder". Savukārt Sivanas Eldaras skaņdarbs korim, solistei un elektronikai ‘‘The stone the tree the well’’ tapa tiešā sadarbībā ar ganavya – tā ir emocionāli un konceptuāli bagāta kompozīcija, kas iedziļinās dabas un cilvēka attiecību metaforās.