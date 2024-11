Lāčplēša dienā sievu apņēmis beķerejas "Bazaar" vadītājs Jānis Bērziņš

Kā Bērziņi atkal nonāca pie ģimenes uzņēmuma? “Pirms kāda laika Kristaps bija izdomājis savu konceptu – pats cepa un pildīja mazus eklērus, pats radīja dizainu iepakojumam, pats šīs kastes gatavoja, un pats savus eklērus izvadāja klientiem. Unikāls projekts, taču vienam to pavilkt bija grūti. Savukārt Zane Grieķijā taisīja kāzu kūkas un vafeļu papīra ziedus, bet ar ģimeni atgriezās Latvijā. Un, tā kā mēs visi bijām jauna darba meklējumos, sanācām kopā un spriedām, ko tad varētu darīt. Un es sev uzdevu jautājumu (dīvaini, ka to uzdevu 50 gados, jo ko tādu vajadzētu darīt krietni agrāk) – kas ir tas, kas man patīk, kas man izdodas, un kas no tā visa noder citiem cilvēkiem? Sev atbildēju, ka man patīk taisīt šovu, un cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Jo konditoreja taču ir šovs, mēs cilvēkiem tirgojam prieku!” skaidro Jānis.