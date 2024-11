Eiropas karaļnamos modē atgriežas bārdas, bet prinča Viljama meitai tās nepatīk. Princese Šarlote raud, ieraugot tēti

Kad viens no reportieriem norādīja, ka prinča jaunais sejas apmatojums, ko viņš publiski parādīja augustā, viņam piešķir mierīgu un "relaksētu" izskatu, Viljams atzina, ka tas ir mānīgi. "Ir interesanti, ka jūs to sakāt, jo šogad es nevarēju justies relaksēts, tāpēc tas ir patiešām interesanti, ka jūs to tā saskatāt," viņš sacīja, runājot par aizvadīto gadu, kad sievai princesei Ketrīnai un tēvam karalim Čārlzam tika diagnosticēts vēzis.