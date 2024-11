FOTO: spēcīgi, skarbi un gaiši - pirmizrādi piedzīvo Rēzijas Kalniņas režisētais mūzikls "GALMS [pa]GALMĀ"

“Sajūtas ir fantastiskas! Milzīgs gandarījums par padarīto un pats galvenais - par to, ka mums visiem ir izdevies ļoti skaists, bet tajā pat laikā - nopietns un svarīgs darbs, kas jāpiedzīvo ikvienam. Tā kā man bija gods pirms 24 gadiem piedalīties pirmajā mūzikla “Neglītais pīlēns” uzvedumā, es varu teikt tikai vienu - no bērnu pasakas līdz simboliem caurvītam, ļoti nopietnam un mums katram tik ļoti vajadzīgam stāstam par mūsu brīvību, par mūsu Latviju un par šodienas pasauli kopumā - tāds ir mūsu jaunais “GALMS [pa]GALMĀ”. Esmu laimīga par komandu, par šo iespēju un par to, ka varēju piepildīt savu sapni - atgriezties šajā mūziklā. Mums izdevās!” - tā saka dziedātāja Marija Naumova, kas Liepājas teātra istudējumā bija Neglītais Pīlēns un nu ir atgriezusies kā Pīļu Māte.