Aprīlī Rīgā muzicēs leģendārā franču kavermūzikas apvienība "Nouvelle Vague"

Viņu unikālā pieeja mūsdienu klasikajām grupām "Joy Division", "The Cure", "Depeche Mode" un "Blondie" radījusi tādas neaizmirstamas kaverversijas kā "In a Manner of Speaking", "Love Will Tear Us Apart" un "Dance With Me". Gadu gaitā viņu mūzika ir guvusi kritiķu atzinību, miljoniem straumējumu un arvien pieaugošu starptautisku fanu bāzi, kā arī neskaitāmas atzinības par viņu radošajiem aranžējumiem un atmosfēriskajiem dzīvajiem priekšnesumiem.