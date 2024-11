Skatiens, it kā viņa tevi būtu kaut kur redzējusi: ASV pirmā lēdija jau otro reizi

Bez visa pārējā sabiedrība bieži diskutēja par it kā saspīlētajām attiecībām Trampu ģimenē. Nelabvēļi rakstījuši, ka Melānija vēsi izturas pret savu dzīvesbiedru un spiesta spēlēt laimīgas sievas lomu publikas priekšā. Bijusī modele komentēja doto viedokli, kas, pēc viņas teiktā, bijis kļūdains.



"Tas nav tas, kas nodarbina manu uzmanību. Es esmu māte un pirmā lēdija, un man ir daudzas lietas un darbi, kas ir svarīgāki par šīm tukšajām sarunām. Zinu, ka cilvēkiem patīk fantazēt, bet prese prāto, cik veiksmīga ir mūsu laulība. Mums ar Donaldu viss ir labi. Runā, ka esmu nelaimīga Baltajā namā, ka es pat tur nedzīvoju. Es vienmēr jūtos kā zem mikroskopa. Ja es kaut kur dodos, visi to jau zina. Bet varu apgalvot, ka no tā es nejūtos kā ieslodzītā. Tieši otrādi - gūstu baudu," uzsvēra Trampas kundze.