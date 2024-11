"Viss gāja galīgā grāvī!" - Miks Dukurs ar alkohola palīdzību centies aizmukt no realitātes

"Es beigās jau bēgu no tā visa – tur viss gāja galīgā grāvī, arī šis te alkohols. Es ar to ļoti cīnījos, es biju pieņēmis faktu, ka esmu alkoholiķis, es gāju uz anonīmajiem alkoholiķiem. Es ļoti to vēlējos salabot, jo es vienkārši bēgu no realitātes," atklāts ir Dukurs.