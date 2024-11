ASV repa leģenda “The Game” aprīlī uzstāsies Rīgā...

“The Game” savas karjeras laikā ir ieguvis visus svarīgākos mūzikas apbalvojumus – “Grammy”, “MTV”, “Billboard”, “BET Awards” un citus. Viņa superhīti – “Hate It or Love It”, “How We Do” u.c., lielākajās straumēšanas vietnēs “Spotify” un “YouTube” ir noklausīti vairāk nekā miljardu reižu. Reperis ir sadarbojies ar tādām mūzikas industrijas leģendām kā “Dr. Dre”, “50 Cent”, “Nate Dogg”, “Kanye West” un “Just Blaze”.