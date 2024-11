Pamela Andersone atklāj iemeslu, kāpēc pameta Holivudu

Autore šobrīd popularizē arī jaunu ādas attīrīšanas līdzekli no Sonsie, vegāniskas ādas kopšanas kompānijas, kuras līdzīpašniece viņa ir. Viņa saka, ka produkts, kuru viņa palīdzēja radīt, ir iedvesmots no viņas rožu dārza. "Kad sāku strādāt ar Sonsie grupu, es patiešām vēlējos pielietot dzīves mācības un pieredzi, ko esmu ieguvusi – pieņemot savu skaistuma ceļojumu – un jutu, ka rožu dārzs man bija ļoti nostiprinošs vēstījums, jo es savā ziņā sevi no jauna atklāju tieši šajā rožu dārzā," sacīja Andersone.