Eds Šīrans uzvar tiesā par dziesmas "Thinking Out Loud" autortiesībām

Uzņēmums “Structured Asset Sales” (SAS), kam pieder daļa no tiesībām uz "Let's Get It On", bija iesniedzis prasību, apgalvojot, ka Šīrans kopējis dziesmas akordu progresiju un ritmu. Prasot 100 miljonu ASV dolāru zaudējumu atlīdzību, viņi apgalvo, ka Šīrans un viņa dziesmas līdzautore Eimija Vadža bez atļaujas vai atzinības kopēja un izmantoja Geja dziesmu. Apelācijas tiesa šo prasību noraidīja, uzsverot, ka pārmērīga mūzikas pamatelementu aizsardzība varētu kavēt radošumu.