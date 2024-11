"Izvēlējos sliktākos," Hjū Grānts pirmo reizi nosauc neparastos divu jaunāko meitu vārdus

Grānts atzina, ka vārdu vienai no meitenēm abi ar sievu devuši, iedvesmojoties no populārā kinovaroņa. "Mēs nedaudz bijām panikā ar manu sievu tajā dienā, kad izvēlējāmies viņas vārdu, un domājām, ka nebūtu slikti, kad viņa būs vecāka, ja viņa bāros varētu pateikt, ka viņas otrais vārds ir Dendžera (Danger - tulkojumā no angļu val. "briesmas"). Viņas vārds ir Lulū Dendžera Grānta," paskaidroja Hjū. Un, kamēr astoņus gadus vecajai Lulū līdz pārgājieniem uz bāriem ir tālu, aktieris atjokoja, ka viņam bijuši ne pārāk jauki vecāki, kas viņu nosaukuši par Hjū Mungo, un tāpēc arī saviem bērniem viņš izvēlējies "sliktākos vārdus".