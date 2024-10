Deniss kopā ar Reiku izdod singlu “Svētku nakts” un izsludina jubilejas koncertu “Palladium” (VIDEO)

Dziesma atspoguļo arī Denisa grūto bērnību, viņa sapņus un ceļojumu uz to, kas viņš ir šodien. “Es patiesi vēlos iedvesmot, atklājot savu stāstu un parādot to, ka laukā no grūtībām ceļš ir atrodams, ja vien pats to vēlies un cīnies. Tāpat arī vēlos mudināt cilvēkus novērtēt savu dzīvi. Reiks vienmēr ir mani iedrošinājis un palīdzējis man noticēt savām spējām, tāpēc šīs dziesmas tapšana ir likumsakarīga un arī man pašam ļoti nozīmīga,” saka Deniss.