Kārinas Pētersones mazmeita 12 gadu vecumā jau strādā

Nav brīnums, ka tik ļoti ar kultūru saistītas dzimtas jaunā paaudze arī profesionāli iet līdzīgās pēdās. Proti, pirmo lomu animācijas filmā Mare Auškāpa ierunājusi jau septiņu vai pat sešu gadu vecumā, un nu jau faktiski pusi savas līdzšinējās dzīves līdztekus mācībām skolā piestrādā, ierunājot kinodarbus latviešu valodā. Ieskaņotas jau vairākas lomas gan seriālos, gan filmās, no kurām ievērojamākie darbi ir Volta Disneja animācijas filmā "Elementāri", kas uz lielajiem ekrāniem tika izrādīta pērn, kā arī ASV animācijas spēlfilmā Iedomu draugi, kam pirmizrāde bija šā gada pavasarī. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" jauniete atzīst, ka filmu ieskaņošana viņai ļoti patīk. “Katru reizi, kad Mare pabeidz darbu pie kāda projekta ieskaņošanas, cenšamies to jauki, ģimeniski atzīmēt un nosvinēt, jo visi izjūtam lielu pacilājuma sajūtu. Mēdzam aizbraukt uz kādu kafejnīcu, citreiz uz Lido restorānu, un tā forši, simboliski pasvinam. Un jauki, ka Marei ir iespēja iekrāt kādam savam sapnim no pašas nopelnītā,” saka Mares tētis Toms Auškāps. “Jā, krāju naudu, tad domāšu, vai to iztērēšu kādam jaunam golfa inventāram vai velosipēdam, ar ko var braukāt pa mežiem. Pašlaik man ir tikai pilsētas velosipēds, ar šaurām riepām, un ar tādu pa zemes un meža ceļu nav forša braukšana,” pastāsta Mare.