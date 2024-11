Samanta Tīna saviļņota un laimīga - viņa satikusi govis, kas izstaro mīlestību

“To nevar izstāstīt... cik daudz šīs govis izstaro mīlestību, man sāpēja vaigi no smaidīšanas, un pēc tam pār tiem bira saviļņojuma asaras! Nu, iedomājieties, ka viņas cilvēkus uztver kā savus bērnus, tāpēc pienu ražo visu gadu, lai tos pabarotu, un īpaši patīk, kad kasa kakliņu. Un tik tiešām var redzēt, ka tās to izbauda no sirds! Kaut mēs visi arī varētu pret dzīvniekiem izturēties kā pret bērniem un nekad nedarīt tiem pāri!” ar piedzīvoto saviļņojumu Indijā pie govju aploka soctīklā "Facebook" dalās Samanta Tīna.