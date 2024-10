FOTO: cik baisi izskatās Halovīna festivālā Cinevillā?

Deviņu dienu garumā, no 25. oktobra līdz 2. novembrim, katru dienu no plkst.18.00 līdz 23.00, kad tumsa ir kļuvusi biezāka un Cinevilla klusi elpo Halovīna gaidās, leģendas atdzīvojas no dažādiem filmu tēliem un satiekas “Cinevilla Danger fest”. Viņas spēj pārsteigt un radīt elpu aizraujošu stāstu, pārvēršot visu kinopilsētu.