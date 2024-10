Iznācis albums “Imanta Kalniņa klusās dziesmas” - iemīļotās dziesmas akustiskā izpildījumā

Pirmo reizi albuma ierakstu piedzīvojusi senā, pie ugunskuriem tik dziedātā "Dziesma par brašo bruņinieku" jeb "Lorda Hendona dziesma" no izrādes "Princis un ubaga zēns". Tai līdzās labi zināmais "Zelta Haizivs songs", "Betas dziesmiņa", "Dūdieviņš" un "Akāciju palags" paver gluži neierastu, jaunatklājošu vēstījumu. Brīnumaini pārpasaulīgi ieskanas dziesminieku himna "Noausim kājas, atpīsim sirdis" un ziemīgā "Bāka", un nepārprotami tieši uzrunā mīlestības noslēpumainā klātbūtne dziesmās "Tauriņa samtainā smarža" un “Mežā". Divi skaņdarbi pirmo reizi aranžēti klasiskajai ģitārai solo – trausli kaislīgā melodija no filmas "Ezera sonāte" un fragments no mūzikas savulaik aizliegtajai filmai "Elpojiet dziļi" jeb "Četri balti krekli".