Mājas saimnieki no filmas "Viens pats mājās" atceras, kā atklāja, ka Makolijs Kalkins nocirtis īstu egli viņu pagalmā

Laikmetā, kad mums arvien plašāk ir pieejama informācija par to, kā top dažādas lietas, filmu aizkulišu stāsti joprojām ir spējuši saglabāt savu īpašo šarmu. Aizkulišu maģija solās būt galvenā tēma režisora Tomija Avalona jaunajā dokumentālajā filmā “Māja no…” (“The House From…”). Tajā skatītājiem būs iespēja aplūkot dažas no slavenākajām mājām, kādas redzamas TV un kino filmās. Viena no epizodēm būs veltīta arī leģendārajai mājai, kurā tika filmēta Ziemassvētku komēdija "Viens pats mājās" (“Home Alone”) ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā. Dokumentālajā filmā mājas īpašnieki dalās atmiņās par laiku, kad pie viņiem strādāja filmēšanas komanda.