Publicēts "Singapūras Satīna" un Rolanda Če dziesmas "RISKĒT" jaunais videoklips

“Kad mēs iegājām Rolanda studijā, uzreiz sapratām, ka šī būs leģendāra sadarbība. Rolands uztaisīja ļoti unikāla skanējuma bītu, mums bija skaidra vīzija, ka šī būs dziesma par riskantu dzīvesveidu. Joks par to, ka viena no lietām, kas definē dzīvi uz naža asmens ir lauksaimniecības dīzeļdegvielas izmantošana ikdienas transportlīdzeklī, kļuva par dziesmas piedziedājumu un tagad varam tikai brīnīties, ka gandrīz dekādes laikā kopš grupa pastāv, šis ir pirmais mūsu kopīgais gabals ar Rolandu,” par dziesmas tapšanu stāsta Eliots no “Singapūras Satīna”.