Signe Ezeriņa plūc uzvaras laurus raidījuma “Īstās latvju saimnieces” 9. sezonā

Raidījumā “Īstās latvju saimnieces” šosezon piedalījās septiņas dzīvesgudras saimnieces no dažādiem Latvijas novadiem – Ilze Rūtenberga-Bērziņa un Alma Bērziņa no Zemgales, Kristīne Stašulāne no Latgales, Līga Broduža un Ilze Mitāne no Vidzemes, savukārt Kurzemi pārstāvēja gan uzvarētāja Signe Ezeriņa, gan Aiga Bitmane.