Pašmāju slavenības Albānijā iekrīt krāpnieku slazdos

Negaidīti no krūmiem izlien bariņš puišu, kuri, kā nojaušams, ir krāpniecības shēmas līdzzinātāji. Iespējams, ka viņu uzdevums padarīt šo ceļa posmu neizbraucamu, jo, neraugoties uz to, ka ārā ir plus 40 grādu, pēkšņi uz ceļa parādās dziļa bedre, ko pilda ūdens. Izrādās, ka šī ir tā vieta, par kuru albānis ir runājis jau no sākuma – ka priekšā gaidāms neizbraucams posms, kur viņš par attiecīgu samaksu ir gatavs palīdzēt stumt mašīnu. Pēc albāņa teiktā, jāizbrauc vien šīs divas dubļu bedres, toties pēc tam ceļš būšot labs. Slavenības vēl nenojauš, ka tas ir tikai sākums nervus kutinošiem brīžiem…