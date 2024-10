Dziedātājs Chris Noah laiž klajā jaunu albumu un singlu "Kādreiz". VIDEO

Darbs pie dziesmas “Kādreiz” mūziķim palicis spilgtā atmiņā: “Īpaši skaista bija stīgu ieraksta diena, kurā mēs ar kolēģiem vienkārši baudījām un priecājāmies par šo intrumentu burvīgo, apburošo skanējumu. Sen nebiju juties kā bērns konfekšu veikalā un par to man ir jāsaka paldies stīgu kvartetam “Juno”. Ieraksta gaitā varēja just cik strauji progresējam katrā no ieraksta disciplīnām, tādēļ arī centos izaicināt pats seviun uzstādīju mērķi - pēc iespējas mazāk labot balsi pēcapstrādē. Tādējādi krietni vairāk laika pavadīju ierakstot vokālu, bet, klausoties pārņem sajūta, ka tas ir atmaksājies. Izdodot albumu un šo singlu esmu nedaudz noguris, bet pateicos līdzcilvēkiem par atbalstu, ka varēju šo ierakstu pabeigt un prezentēt plašākam klausītāju lokam.” Gan singlu “Kādreiz”, gan albumu producējis angļu producents Kristofers Haris (Kristofer Harris), kurš kopā ar mūziķiem Kristu Krūskopu un Kasparu Vizuli, bija Chris Noah lielākais atbalsta plecs ieraksta tapšanā.