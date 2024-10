Katrīna Dimanta novesta līdz asarām, Mārtiņš Upenieks gatavs žņaugt Horenu - pašmāju slavenības pamatīgi sastrīdas Albānijā

Galamērķis nav zināms, vien tas, kā saka Upenieks, ka šodien valda diktatūra – kā grupas vadītājs teiks, tā būs! Arī brokastis atliktas uz vēlāku laiku, kas sāk ietekmēt grupas kopējo noskaņojumu. To neuzlabo Upenieka paziņojums – uz nākamo naktsmītni koferi būs jāvelk stāvā kalnā aptuveni 200 metru, ignorējot faktu, ka ārā valda plus 40 grādu liels karstums. Tas kļūs par visai ekstrēmu pārbaudījumu. Drāma turpinās arī naktsmītnē – izrādās, ka tas ir lēts hostelis, kurā pat nav privātu labierīcību. Katrīna neslēpj savu sašutumu par hosteļa koplietošanas tualeti: “Kāds sakars? Man pat laukos ir labāka tualete! Te tikai vēl pietrūka cauruma grīdā!” Tikmēr Upenieks pastāv uz savu, ka šī ir izkāpšana no komforta zonas un pieder pie lietas. “Jā, ļoti komfortabli! Kamēr viens ir dušā, otrs var sēdēt uz poda, trešais krāsoties vienlaikus! Mēs vispār vairs nekavēsim!” zobojas Horens. Pēc kopīga tualetes apmeklējuma četrotne atgriežas numuriņā, kurā pēkšņi ieklīst kāds cits hosteļa iemītnieks un uzstājīgi vēlas biedroties ar slavenībām…