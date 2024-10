Slavens aktieris "šausmās" par nopludināto seksa video ar Diddy: "Ja šis materiāls nonāks publiskajā telpā…"

Advokāte Ariela Mičela-Kida atklāja, ka šis video tika filmēts “Diddy” mājā Atlantā, un to raksturoja kā "pornogrāfisku". Viņa piebilda, ka dažādi mediji jau ir saņēmuši piedāvājumus iegādāties šo materiālu, tomēr daudzi no tiem atteikušies no darījuma juridisku problēmu dēļ, īpaši saistībā ar grūtībām apstiprināt video autentiskumu un bažām par iesaistītās personas vecumu video uzņemšanas laikā.