Eltons Džons joko, ka "no viņa daudz nav palicis", jo veselības problēmu dēļ jau zaudējis vairākus orgānus

Mūzikas leģenda, kurš 77 gadu vecumā beidza koncertēšanu pagājušajā vasarā pēc savas pasaules turnejas "Farewell Yellow Brick Road", sirsnīgi pateicas visiem, kas viņu atbalstīja cīņā ar veselības sarežģījumiem. Atklātā sarunā pēc dokumentālās filmas "Elton John: Never Too Late" seansa 62. Ņujorkas kinofestivālā mūziķis arī stāstīja par savām kaitēm. Mākslinieks atzinās: "Godīgi sakot, no manis daudz nav palicis. Man vairs nav mandeļu, adenoīdu, nav aklās zarnas piedēkļa. Man nav arī prostatas. Man nav labās gūžas locītavas, kreisā ceļgala, labā ceļgala. Patiesībā vienīgais, kas man ir palicis paša, ir mana kreisā gūža. Bet es joprojām esmu šeit. Un es nevaru jums pietiekami pateikties - jūs esat tie, kas mani izveidojuši."