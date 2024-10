Vingrošanas superzvaigzne Simona Bailsa saka, ka, apprecot vīru Džonatanu Ovensu, viņa ir "atradusi īsto zeltu"

Simone Bailsa ir izrādījusi lielu atbalstu Ovensam, un mīļotais jūlijā atzina, ka viņu attiecībās atbalstīt vienam otru ir ļoti svarīgi. "Man patīk to skatīties no sportista perspektīvas, jo tā ir atslēga izcilībai jebkurā sportā – būt konsekventam un katru dienu darīt vienu un to pašu ļoti labi," viņš teica. "Es mīlu to skatīties, un man patīk būt tur un būt viņas līdzjutējam."