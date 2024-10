Novembrī Rīgā muzicēs triju "Grammy" balvu ieguvējs saksofonists Brenfords Marsaliss

9. novembrī koncerta apmeklētāji tiks ierauti virtuozā muzikālā piedzīvojumā, iekļaujot gan Stinga superhītus "Every Breath you Take" un "Englishman In New York" (Brenforda soprāna saksofona solo šajā Stinga skaņdarbā dzirdams arī oriģinālajā ierakstā 1987. gadā), gan džeza saksofona grandu – Koltreina ("Central Park West"), Šortera ("Speak No Evil"), Rolinsa ("Oleo"), Hendersona ("Inner Urge") un citu klasiķu repertuāru.