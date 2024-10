"Viss ģeniālais ir vienkāršs!" - saka latviete Meldra Rozenberga pēc uzvaras skaistumkonkursā Dienvidkorejā

Viņas ēdienkartē nav cukura un treknu produktu, nav piena izstrādājumu. “Esmu dzīvs cilvēks, nevis robots, un, ja zinu, ka man nav svarīgu pasākumu vai fotosesiju, tad ceļojuma laikā varu atļauties nobaudīt kapučīno vai latti. Man ļoti garšo ēdieni no itāļu un japāņu virtuves. Taču ikdienā mana pamata ēdienkarte ir šāda – no rīta tostermaize ar avokado un olu, pusdienās salāti vai augļi, bet vakariņās steiks vai zivs ar dārzeņiem. Tāpat arī cenšos ievērot intervālo ēšanas metodi. Ēdu tikai tajā laikposmā, kas lielākoties ir no desmitiem rītā līdz sešiem vakarā. Lai uzturētu sevi labā formā, ir svarīgi neēst vakarā. Ja ēd vēlu vakarā, tad nākamajā rītā seja būs pietūkusi un izskats nebūs svaigs,” viņa stāsta.