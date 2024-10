"Latvijā ir mans mīļais opernams, mājas un ģimene," - Ukrainā dzimusī Tatjana Trenogina jau sešus gadus dzied Rīgā

“Jau pirmajā ciemošanās reizē ar vīru atradām arī savu sapņu dzīvokli Vīlandes ielā, kas atrodas Rīgas Klusajā centrā. Izmērīju pat, cik soļu ir no mūsu mājas līdz Operai. Nospriedām, ka arī mūsu meitai Marijai, kas spēlē vijoli, šeit būs lieliska iespēja iegūt izcilu izglītību Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Jau dzīvojot Beļģijā, meita privāti mācījās vijoļspēli pie sava vectētiņa, kas ir profesionāls vijolnieks. Sagaidījām, lai Marija 2018. gada pavasarī Briselē pabeidz mācību gadu, un vasarā pārcēlāmies uz Rīgu,” atklāj operas māksliniece, arī to, cik tad soļu no Klusā centra ir līdz Operas namam, – 2000. Jau tā gada septembrī Tatjanai bija noklausīšanās Rīgā, un drīz – arī pirmais iznāciens Nedas lomā Ludžero Leonkavallo operā "Pajaci". “Pirmizrādei varēja sekot līdzi ikviens operas mīļotājs Eiropā, jo to translēja kanāls "Mezzo". Nākamā bija Džakomo Pučīni opera "Bohēma", kurā dziedāju Mimī, bet tad sākās kovida pandēmijas ierobežojumi. Taču darbu operā turpinājām. Strādāju pie savām lomām operas izrādēs "Simons Bokanegra", "Pīķa dāma" un "Madama Butterfly",” uzskaita operdziedātāja.