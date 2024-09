Naomi Kempbelai pēc finanšu pārkāpumu izmeklēšanas piecus gadus aizliegts vadīt labdarības organizācijas

"Finanšu uzskaites pārskatā tika konstatēts, ka 2018. gada 11. maijā uzticības personas iztērējušas 14 800 eiro lidojumam no Londonas uz Nīcu," teikts ziņojumā. "Tika apstiprināts, ka lidojumā bija kāda toreizējā uzticības persona un viens liels ziedotājs (nenosaukts), un lidojums tika rezervēts, lai pārvestu mākslas darbus un juvelierizstrādājumus (vairāk nekā 1,5 miljona eiro vērtībā) uz labdarības pasākumu Kannās." Saskaņā ar preses relīzi, "izmeklēšanā tika atklāts, ka laikposmā no 2016. gada aprīļa līdz 2022. gada jūlijam tikai 8,5% no organizācijas kopējiem izdevumiem tika veltīti labdarības grantiem." "Fashion for Relief" tika likvidēta agrāk šogad, 2024. gada martā.