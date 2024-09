Nav tik sirsnīgi, kā izskatās. Kādu rūgtu patiesību slēpj karaļnama apsveikumi princim Harijam dzimšanas dienā?

Daudzi ar nepacietību gaidīja, vai karalis Čārlzs un princis Viljams sveiks no karaļnama aizgājušo princi Hariju viņa 40. dzimšanas dienā, kas bija svētdien, 15. septembrī. Kā zināms, ģimenē valda saspringtas attiecības un kopš Harija aiziešanas no karaļnama ģimene princi viņa jubilejās un citos nozīmīgos svētkos turpmāk nav sveikusi. Tomēr daudziem par pārsteigumu Harija dzimšanas dienā dienas rītā pulksten 8.28 karaliskās ģimenes oficiālajā kontā "The Royal Family", kurā tiek pārstāvēts karalis Čārlzs, parādījās apsveikums: “Novēlam Saseksas hercogam šodien daudz laimes 40. dzimšanas dienā!” Sveiciens tika papildināts ar karaļa jaunākā dēla fotogrāfiju, kurā viņš redzams, plati smaidām, kad pildīja oficiālos pienākumus, vēl esot karaļnamā.