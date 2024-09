FOTO: Grand Hotel Kempinski Riga atklāta Dāvida Jāņa Baumaņa mākslas izstāde “Brīvība”

Par Kempinski: Izveidota 1897. gadā, Kempinski Hotels ir Eiropas vecākā luksusa klases viesnīcu grupa. Kempinski mantojumu, kas nosaka nevainojamu, personīgi pielāgotu servisu un izcilu viesmīlību, papildina tā īpašumu ekskluzivitāte un individualitāte. Kempinski šobrīd pārvalda 82 pieczvaigžņu viesnīcas un rezidenču portfolio 36 valstīs un turpina pievienot jaunus īpašumus Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā, Āzijā un Amerikā. Ikviens no tiem atspoguļo Kempinski zīmola spēku un panākumus, nezaudējot saikni ar savu mantojumu. Portfolio iekļauj vēsturiskus īpašumus un arhitektūras pieminekļus, godalgotas urbānā dzīvesveida viesnīcas, pirmklasīgus kūrortus un prestižas rezidences. Katrs no tiem piedāvā kvalitāti, kuru viesi sagaida no Kempinski, vienlaikus iekļaujot katras atrašanās vietas kultūras tradīcijas. Kempinski ir dibinājis pasaules lielāko neatkarīgo viesnīcu zīmolu aliansi — Global Hotel Alliance (GHA).