"Foo Fighters" līderis šokē fanus ar paziņojumu par ārlaulības bērnu. Arī agrāk viņam bijušas problēmas ar uzticību

Deivam un grupas “Veruca Salt” dziedātājai Luīzei Postai bija īss romāns ap 1997. gadu. Viņi satikās pēc Deiva šķiršanās no Dženiferas Lī Jangbladas. Luīze piedalījusies arī grupas “Foo Fighters” albuma “The Color and The Shape” ierakstā, ieskaņojot dažus vokālus. Taču drīz vien romantiskās attiecības izira, kad Deivs pievērsa uzmanību Holivudas aktrisei Vinonai Raiderei. Luīze gan pēc tam apgalvoja, ka abi ar Deivu spējuši saglabāt draudzīgas attiecības un uz bijušo mīļāko ļaunu prātu neturot.