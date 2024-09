Leģendārais aktieris Arnis Līcītis savus pārdzīvojumus atklāja tikai tuvākajiem

Vislabāk Līcīti raksturoja viņa talants un profesionalitāte. Viņš nesaprata tos aktierus, kuri šūpojās emocijās vēl ilgi pēc tam, kad bija izgājuši no lomas. Viņš prata ātri atslēgties – kad beidzās filmēšana vai izrāde, momentā par to aizmirsa, varēja mierīgi lasīt savu Sport Ekspress un skatīties televizoru. Savus pārdzīvojumus viņš atklāja tikai pašiem tuvākajiem cilvēkiem, kuru gadu gaitā kļuva arvien mazāk. Dzīves nogalē uz viņu vistiešāk attiecās Raiņa vārdi: “Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada, no tevis atšķelsies pēc drauga draugs…” Arnis Līcītis nomira viens savā nelielajā dzīvoklī, neviena līdzās viņam nebija.