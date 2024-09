"Es neeju turp aiz žēluma," - māksliniece Sandra Krastiņa kalpo cietumā

Nodarbības ir sestdienās un ilgst divas stundas, nereti par pusstundu pagarinām to laiku. Man ir astoņi pieauguši cilvēki, no kuriem vairums nekad nav zīmējuši vai darījuši to tikai kaut kad skolā. Ir ļoti dažādi gan intelekti, gan sagatavotības pakāpes. Primāri jau ir jāpanāk, lai viņas pilda uzdevumu. Jo pēc tam šai telpā viņas netiek, teiksim, kaut ko pazīmēt brīvajā laikā vai, piemēram, pabeigt savu darbu. Tāpēc darbam ir jābūt ļoti mērķtiecīgam.