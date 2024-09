Ar īpašu koncertu svinēs leģendāro "Čikāgas piecīšu" mūziķa Armanda Birkena 70 gadu jubileju

Lorija Vuda kādā intervijā par savu skatuves kolēģi ar patiesu sirsnību saka: «Armandu pazīstu ļoti labi, turklāt ne jau tikai saistībā ar grupu «Čikāgas piecīši». Esam seni draugi, jo mūsu ģimenes Čikāgā draudzējās jau tajā laikā, kad vēl biju maza meitene. Esmu bijusi blakus Armandam ne tikai «piecīšu» gaitās, bet kopā arī dažādos, tostarp – radu pasākumos. Zinu, ka Armands ir absolūts Latvijas patriots un patiešām liels aktīvists diasporas, vai, kā agrāk saucās, trimdas sabiedrībā. Armandam ir laba sirds, un viņš vienmēr izcēlies ar savu lielo izpalīdzību. Ne tikai manās, bet arī citu cilvēku acīs viņš izpelnījies milzu cieņu ar to, ka viņš redz sabiedrībā vientuļus, vecus cilvēkus, kuriem nav neviena piederīgā un kuriem vajadzīgs atbalsts. Viņš neatteiks savu palīdzību, ja kāds jāved pie ārsta vai jānogādā uz kādu aprūpes iestādi. Neviens viņam neliek to darīt, taču Armands vienmēr palīdzēs ikvienam, kuram tā palīdzība ir vajadzīga. Manā skatījumā tā ir reta un cienījama rakstura īpašība Un par to neviens klausītājs, kurš atnāks uz koncertu un dzirdēs Armanda Birkena izpildītās dziesmas, nekad nenojautīs. Esmu neizsakāmi laimīga, ka pazīstu tādu cilvēku kā Armands Birkens. Viņa vārds tiešām rakstāms ar lielo burtu!»