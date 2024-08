Noziegums Leonardo Dikaprio slavenās filmas stilā — vīrietis veselu dienu notēlo tūrisma firmas darbinieku, lai vakarā to apzagtu

Kā zināms, Leonardo Dikaprio leģendārā Stīvena Spīlberga 2002. gada biogrāfiskajā filmā “Noķer mani, ja vari” (Catch Me If You Can) atveido krāpnieku Frenku Abagneilu, kurš līdz savai 19. dzimšanas dienai bija veiksmīgs krāpnieks, paspējot notēlot lidmašīnas pilotu, ārstu, prokuroru un krāpās ar čekiem. Abagneils bija tik veiksmīgs savā nodarbē, ka FIB lūdza viņa palīdzību citu krāpnieku notveršanā. 76 gadus vecais Abagneils joprojām vada konsultāciju firmu “Abagnale and Associates”.