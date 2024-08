VIDEO: kurš kuru? Haizivs negrib zvejniekiem atdot tunci

Mako haizivis ir mēdz sasniegt pat 4 metru garumu, bet to svars 600 kg. Tās ir ļoti ātras un spēcīgas, bet īsspuru mako haizivs ir ātrākā no visām haizivīm pasaulē. Tā peldot var sasniegt ātrumu 74 km/h un izlēkt no ūdens 5—6 m augstumā.