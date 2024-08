Andrejs Ēķis sāk filmēt jaunu pašmāju detektīvseriālu "Slepkavības lieta"

Seriāls būs vairāku daļu cikls, un katrā no tām būs četras sērijas. Pirmās sezonas jeb cikla uzņemšana ir uzsākta "Cinevillā". Tā stāsts būs kā elegants rēbuss, kas vēsta par to, kas var notikt cilvēka prātā, kad viņš jūtas apdraudēts – no upura kļūstot par agresoru un pārkāpjot visas iespējamās riska robežas. “Kuģot nezināmos ūdeņos vienmēr ir interesanti, bet arī bīstami. Šis ir mans pirmais detektīvstāsts, ko filmēju, un ļoti ceru, ka arī skatītāji kopā ar mani izbaudīs visas šīs intrigas un pārsteigumus. Esmu priecīgs veidot seriāla vizuālās spēles kopā ar izcilo operatoru Gati Grīnbergu un visu radošo un azartisko komandu,“ stāsta režisors Andrejs Ēķis.