FOTO: ar koka zirgu starp kājām - skrienamzirdziņi iekaro Latviju

Viens otrs droši vien nosmīkņās, redzot, ka "hobby horsingu" esam nodēvējuši par sportu. No vienas puses, skeptiķiem var piekrist, jo redzot, kā bērni vai pat pieaugušie bizo pa lauku, "jājot" uz iedomāta zirga, tiešām gribas smaidīt. Taču no otras puses, ironija ir nevietā, jo "hobby horsings" neapšaubāmi prasa iemaņas, treniņus un fizisko sagatavotību, un diez vai kurš katrs no kritizētājiem spētu pirmajā piegājienā noskriet distanci, nekrītot kaunā.